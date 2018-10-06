Medipol Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinden puan yada puanlarla dönerek şampiyonluk yarışının içinde yer almak ve üst sıralarla arasındaki puan farkını da koruma istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu topladığı 14 puanla 2. sırada yer alırken, sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.



LİGDE 21. RANDEVU

İki takım daha önce ligde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8'inden Başakşehir galip ayrılırken, 10 defa da gülen taraf Fenerbahçe oldu. Taraflar 2 müsabakada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde turuncu-lacivertli takımın attığı 24 gole, Kanarya da 28 golle cevap verdi.

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda golsüz biten karşılaşma bulunmuyor.



BAŞAKŞEHİR SON 5 MAÇTA ÜSTÜN

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta üstünlüğü bulunuyor. Abdullah Avcı'nın takımı, bu maçların 3'ünü kazanırken, 2'sinde ise rakibine mağlup oldu. Atılan gollere baktığımızda ise iki ekip de rakip fileleri 6'şar kez havalandırdı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda geride kalan 7 haftanın en az gol yiyen takımı olarak ön plana çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, şu ana kadar kalesinde sadece 4 gol gördü. Başakşehir, bu 4 golün 2'sini ise Kasımpaşa deplasmanında yedi.

Kasımpaşa maçı, aynı zamanda Medipol Başakşehir'in bu sezon tek yenilgisini aldığı karşılaşma olarak göze çarpıyor.



İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Pas oyunu oynamaya özen gösteren ve rakiplerine göre topa daha fazla sahip olmaya çalışan Başakşehir, bu alanlarda da ligin zirvesinde yer almayı başardı. Turuncu-lacivertli takım, şu ana kadar maç başına 506 pas ile ligin en fazla isabetli pas yapan ekibi konumunda bulunuyor. Geride bıraktığımız 7 haftada ligde yüzde 86'yla en yüksek pas yüzdesi yakalayan ve yüzde 61 ortalamayla topa en çok sahip olan takım yine Medipol Başakşehir oldu.



SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları sona eren Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe karşılaşmasında sahadaki yerini alabilecek.



DÜDÜK ALİ PALABIYIK'TA

Ülker Stadyumu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.