    04 Ekim 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

    Medipol Başakşehirde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü ile karşılaşacak , bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya futbolcular, ısınma koşularıyla başladı.

    Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyun ve turnuva ile sona erdi.

    İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni, idmanın tamamında takımla çalışırken, Alparslan Erdem'in ise tedavisine devam edildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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