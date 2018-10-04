Medipol Başakşehirde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya futbolcular, ısınma koşularıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyun ve turnuva ile sona erdi.

İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni, idmanın tamamında takımla çalışırken, Alparslan Erdem'in ise tedavisine devam edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.