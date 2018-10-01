Mossoro bu sezon ilk kez 11de

01 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Mossoro bu sezon ilk kez 11'de
Giriş Tarihi: 01.10.2018
Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Marcio Mossoro, bu akşam oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte ligde bu sezon ilk defa kendine 11'de şans buldu.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu müsabakada ilk 11'de şans verdiği 35 yaşındaki Marcio Mossoro, 2018-2019 sezonunda ligde ilk kez bir maçta sahaya 11'de çıktı. Tecrübeli orta saha 3. haftadaki Akhisarspor, 4. haftadaki BB Erzurumspor ve son olarak da geçtiğimiz hafta Bursaspor ile deplasmanda oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil edilmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
- Şmapiyonlar Ligi'nde Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!