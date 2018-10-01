    01 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Mossoro bu sezon ilk kez 11'de

    Mossoro bu sezon ilk kez 11de
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'in tecrübeli orta sahası , bu akşam oynanan Evkur maçıyla birlikte ligde bu sezon ilk defa kendine 11'de şans buldu.

    , 'in 7. haftasında sahasında Evkur ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu müsabakada ilk 11'de şans verdiği 35 yaşındaki , 2018-2019 sezonunda ligde ilk kez bir maçta sahaya 11'de çıktı. Tecrübeli orta saha 3. haftadaki Akhisarspor, 4. haftadaki BB Erzurumspor ve son olarak da geçtiğimiz hafta Bursaspor ile deplasmanda oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil edilmişti.
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