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Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerilim
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor arasındaki maçta Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında tartışma çıktı.
Spor Toto Süper Lig 7. haftasında MedipolBaşakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçta Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı.
Karşılaşmada ilk yarı bitiminde Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı.
Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.
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