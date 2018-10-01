    01 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerilim

    Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerilim
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Medipol ile arasındaki maçta ile arasında tartışma çıktı.

    7. haftasında Medipol ile karşı karşıya geldi. Maçta Başakşehir ile Yeni Malatyasporlu arasında tartışma yaşandı.

    Karşılaşmada ilk yarı bitiminde Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı.

    Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.

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