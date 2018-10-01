Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerin bu akşam evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı yeni geçen tecrübeli futbolcuyu zorlu Fenebahçe maçı öncesi riske etmedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında E.Y. Malatyaspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde bu önemli karşılaşmada kaptan Emre Belözoğlu ise kadroda kendine yer bulamadı. BB Erzurumspor maçında çıkan olaylardan dolayı PFDK'dan aldığı 2 maç men cezası sona eren ve sakatlığını da büyük ölçüde atlatan başarılı futbolcuyu Teknik Direktör Abdullah Avcı kadroya almadı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe mücadelesi düşünüldüğünde ise Avcı'nın 38 yaşındaki oyuncuyu riske etmediği ilk akıllara gelen ihtimal.