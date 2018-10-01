    01 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'ye sakladı

    Avcı, Emre Belözoğlunu Fenerbahçeye sakladı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'in başarılı orta sahası Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerin bu akşam evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör , sakatlığı yeni geçen tecrübeli futbolcuyu zorlu Fenebahçe maçı öncesi riske etmedi.

    , 'in 7. haftasında sahasında E.Y. Malatyaspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde bu önemli karşılaşmada kaptan Emre Belözoğlu ise kadroda kendine yer bulamadı. BB Erzurumspor maçında çıkan olaylardan dolayı 'dan aldığı 2 maç men cezası sona eren ve sakatlığını da büyük ölçüde atlatan başarılı futbolcuyu Teknik Direktör kadroya almadı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak mücadelesi düşünüldüğünde ise Avcı'nın 38 yaşındaki oyuncuyu riske etmediği ilk akıllara gelen ihtimal.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Edin Visca 3. golünü attı Edin Visca 3. golünü attı
    Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerilim Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerilim
    Mossoro bu sezon ilk kez 11de Mossoro bu sezon ilk kez 11'de
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör