Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerse bu haftayı da lider tamamlayacak.
Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta Bursaspor ile berabere kaldı.
İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.
- Emre Belözoğlu geri dönüyor
Medipol Başakşehir'de cezası sona eren ve sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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