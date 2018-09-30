    30 Eylül 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

    Başakşehirin konuğu Yeni Malatyaspor
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'in 7. hafta mücadelesinde , yarın Evkur 'u konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan , Evkur 'u yenerse bu haftayı da lider tamamlayacak.

    Sezonun ilk haftasında 'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada 'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta ile berabere kaldı.

    İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.

    - Emre Belözoğlu geri dönüyor

    Medipol Başakşehir'de cezası sona eren ve sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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