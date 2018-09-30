3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerse bu haftayı da lider tamamlayacak.

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta Bursaspor ile berabere kaldı.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.

- Emre Belözoğlu geri dönüyor

Medipol Başakşehir'de cezası sona eren ve sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.