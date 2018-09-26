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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 26.09.2018
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, salonda çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in bireysel çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdüğü aktarıldı.
Turuncu-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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