    26 Eylül 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Başakşehir Yeni Malatyaspora hazırlanıyor
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    , 'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü sahasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, salonda çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı ifade edildi.

    Antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla tamamlandığı kaydedildi.

    Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in bireysel çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdüğü aktarıldı.

    Turuncu-lacivertli ekip, Evkur maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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