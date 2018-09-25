    25 Eylül 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Başakşehirde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    'in lideri , 7. haftada Evkur ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli oyuncular, iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen idmanda 5'e 2 ve geniş alan çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

    'de Emre Belözoğlu ve , antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Karim Hafez ve Alparslan Erdem ise bireysel çalıştı.

    Turuncu-lacivertli ekip, Evkur maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



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