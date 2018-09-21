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    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Abdullah Avcı: “VAR’ın kararına bile itiraz ediyoruz”

    Avcı: “VAR’ın kararına bile itiraz ediyoruz”
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ’a karşı aldıkları beraberliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Zor bir deplasmandı, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin” dedi. Avcı, VAR kararlarına ilişkin ise, “Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR’ın kararına bile itiraz ediyoruz. Nasıl yardımcı olacağız? Oyuncunun da yardımcı olması gerekiyor” diye konuştu.

    'in 6. haftasında deplasmanda ile karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bursaspor ligin en fazla dikine oynayan takımı. En önemli özelliklerinden bir tanesi de savunmadan hücuma geçişler. Biz neler yapabiliriz diye çalıştık. Topa ne kadar sahip olabiliriz? Maçta rakibin iştahı arzusu bizden daha fazlasıydı. Onların maça iyi başlaması, bizim sabırlı olmamamız rakibe üstünlük sağladı. İkinci yarı oyunda daha denge kuran, penaltıyı kaçıran, son bölümde ise topa sahip olan bir takımdık. Bursa önemli bir deplasman. İki takım da oynamaya çalıştı, faul sayısı az. Onlar bizden daha genç, daha çok koştular. Zor bir deplasmandı, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Puan her zaman değerlidir. Bursaspor'u iştahından dolayı tebrik ediyorum. Bu organizasyonları neden kuramadığımızı çalışacağız" ifadelerini kullandı..

    "VAR'a destek veren birisiyim"
    VAR sistemi ile ilgili sorulan soruya ise Avcı, "VAR'a destek veren birisiyim. Bu bize de olumlu oluyor, olumsuz da olabiliyor. VAR'ın olduğu ülkeler var. VAR'da hakemin kulağına bir şey geldiğinde ekrana bakması için saygı göstermemiz lazım. Penaltı, penaltı. Yüzde 70-80 hatalar daha aza iniyor. Ben destekliyorum. Teknoloji bence çok hızlı. İki kararda da doğru karar çıktı. Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR'ın kararına bile itiraz ediyoruz. Nasıl yardımcı olacağız? Oyuncunun da yardımcı olması gerekiyor. Golü atan, penaltıyı yaptıran itiraz etmiyor, diğerleri itiraz ediyor. İki takımı da tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

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