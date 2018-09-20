    21 Eylül 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Bursaspor maçına hazır

    Medipol Başakşehir, Bursaspor maçına hazır
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , 'in 6. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

    Antrenmanın, çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda oyunla sona erdiği kaydedildi.

    Sakatlıkları süren Karim Hafez ve Alparslan Erdem'in bireysel çalışmalarına devam ettiği, Emre Belözoğlu ve 'ın ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

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