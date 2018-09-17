    19 Eylül 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'de Bursaspor mesaisi başladı

    Başakşehirde Bursaspor mesaisi başladı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    , Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalyaspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

    Sakatlığı geçen Gael Clichy takımla çalışırken, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Alparslan Erdem ve Karim Hafez ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertliler, çarşamba günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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