    20 Temmuz 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

    Başakşehir hazırlıklarını Avusturyada sürdürdü
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg'daki antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, duran top çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

    İzinli Emmanuel Adebayor'un yer almadığı idmanda, Arda Turan'ın takımdan ayrı özel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

    Medipol Başakşehir, bu akşam hazırlık maçında Rusya'nın Akhmat Grozny takımı ile karşılaşacak.

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