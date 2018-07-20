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Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg'daki antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, duran top çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
İzinli Emmanuel Adebayor'un yer almadığı idmanda, Arda Turan'ın takımdan ayrı özel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, bu akşam hazırlık maçında Rusya'nın Akhmat Grozny takımı ile karşılaşacak.
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