    19 Temmuz 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

    Başakşehir hazırlıklarını Avusturyada sürdürdü
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalarını Salzburg'da sürdüren turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmanda oyuncular, kuvvet çalışmaları yaptı.

    Medipol Başakşehir'de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.

    Turuncu-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Fenerbahçeden ezeli rakiplere büyük fark! Fenerbahçe'den ezeli rakiplere büyük fark!
    Arda 1.5 yılda eridi! Arda 1.5 yılda eridi!
    Emre Belözoğlundan ayrılık açıklaması! Emre Belözoğlu'ndan ayrılık açıklaması!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör