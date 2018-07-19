19 Temmuz 2018, Perşembe
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Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
Giriş Tarihi: 19.07.2018
Kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalarını Salzburg'da sürdüren turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmanda oyuncular, kuvvet çalışmaları yaptı.
Medipol Başakşehir'de izinli olan Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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