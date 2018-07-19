Arda Turan 1.5 yılda eridi!

Son yıllarda futbolundan çok skandalları ile gündeme oturan Arda Turan 1.5 yılda adeta eridi... Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan milli futbolcunun piyasa değeri Ocak 2017'de 28 milyon dolardı. Fakat Arda 1.5 yılda yüzde 85.7'lik kayba uğradı. Son olarak piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.

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