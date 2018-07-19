    19 Temmuz 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan 1.5 yılda eridi!

    Arda 1.5 yılda eridi!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Son yıllarda futbolundan çok skandalları ile gündeme oturan Arda Turan 1.5 yılda adeta eridi... Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan milli futbolcunun piyasa değeri Ocak 2017'de 28 milyon dolardı. Fakat Arda 1.5 yılda yüzde 85.7'lik kayba uğradı. Son olarak piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.

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