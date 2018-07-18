18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Emre Belözoğlu futbolu bırakacağı tarihi açıkladı
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, kariyerine dair önemli bir açıklamada bulundu.
TRT Spor'a konuşan milli futbolcu, gelecek sezon sonunda büyük ihtimalle aktif futbol kariyerine son vereceğini söyledi.
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