    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Emre Belözoğlu futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

    Emre Belözoğlundan ayrılık açıklaması!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, kariyerine dair önemli bir açıklamada bulundu.

    TRT Spor'a konuşan milli futbolcu, gelecek sezon sonunda büyük ihtimalle aktif futbol kariyerine son vereceğini söyledi.

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