    17 Temmuz 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir ikinci yarıda kazandı

    Başakşehir ikinci yarıda kazandı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Medipol Başakşehir ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle FC Ufa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

    Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salzburg kentinde devam eden Medipol Başakşehir ikinci hazırlık maçında Rus ekibi FC Ufa ile karşılaştı. Turuncu-Lacivertli ekip karşılaşmaya Mert - Uğur, Attamah, Mahmut, Alparslan, Soner, Tunay, Kerim, Mossoro, Atabey ve Mevlüt 11'i ile başladı.
    Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Ufa, Paureviv'in attığı golle 1-0 öne geçti. 28'inci dakikada Tunay Torun attığı golle skora denge getirirken, Kratov

    42'nci dakikada attığı golle ilk yarının skorunu belirledi:1-2.

    61'inci dakikada Bajic golüyle maça tekrardan denge gelirken, 63'üncü dakikada Kerim Frei'nin attığı gol maçın skorunu belirledi:3-2.



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