    12 Temmuz 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Yaren Sözer'le sözleşme imzaladı

    Medipol Başakşehirden kaleye transfer
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    , genç kaleci 'i renklerine bağladı.

    Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden , Avustralya ekibi Melbourne City'nin U21 takımında forma giyen 'i kadrosuna kattı.

    21 yaşındaki ve 1.88 boyundaki genç file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    İşte Medipol Başakşehir'in resmi internet siteden yapılan açıklama:

    Kulübümüz, Melbourne City'den Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralya 20 yaş altı milli takımında da forma giymiş olan 1997 doğumlu genç kaleci, 3. Lig ekibi Erokspor'a kiralandı. Yeni transferimiz Yaren Sözer'e başarılar diliyoruz.

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