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Medipol Başakşehir, Yaren Sözer'le sözleşme imzaladı
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Medipol Başakşehir, genç kaleci Yaren Sözer'i renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Avustralya ekibi Melbourne City'nin U21 takımında forma giyen Yaren Sözer'i kadrosuna kattı.
21 yaşındaki ve 1.88 boyundaki genç file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İşte Medipol Başakşehir'in resmi internet siteden yapılan açıklama:
Kulübümüz, Melbourne City'den Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralya 20 yaş altı milli takımında da forma giymiş olan 1997 doğumlu genç kaleci, 3. Lig ekibi Erokspor'a kiralandı. Yeni transferimiz Yaren Sözer'e başarılar diliyoruz.
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