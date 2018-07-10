    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Milos Jojic Başakşehir'de

    Milos Jojic Başakşehirde
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Medipol Başakşehir, Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Sırp orta saha Milos Jojic'i transfer etti.

    Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

    Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga'da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund'da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yarın sabah Salzburg'daki kampımıza dahil olacak.

    Milos Jojic'e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz.

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