    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir Salzburg kampına başladı

    Medipol Başakşehir Salzburg kampına başladı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Medipol Başakşehir, Salzburg kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alan oyunuyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Turuncu lacivertli ekipte izinli futbolculardan Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Riad Bajic, Joseph Attamah, Eljero Elia ve Emmanuel Adebayor, Salzburg kampında takımla çalışmalara başladı. Arda Turan ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

    2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giyen Manuel Da Costa, 14 Temmuz'da kampa katılacak. İstanbul ekibi, Salzburg kampındaki çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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