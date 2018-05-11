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    11 Mayıs 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan'a verilen 16 maç ceza tüm dünyada yankı uyandırdı!

    Arda Turan dünya basınında manşetlerde!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Başakşehir ile arasında oynanan karşılaşmadaki hareketleri nedeniyle alan 'a verilen men cezası tüm dünyada yankı uyandırdı!

    İşte Almanya'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülke basınında men cezasıyla ilgili çıkan haberler...

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