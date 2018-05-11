11 Mayıs 2018, Cuma
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Arda Turan'a verilen 16 maç ceza tüm dünyada yankı uyandırdı!
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmadaki hareketleri nedeniyle 16 maç men cezası alan Arda Turan'a verilen men cezası tüm dünyada yankı uyandırdı!
İşte Almanya'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülke basınında men cezasıyla ilgili çıkan haberler...
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