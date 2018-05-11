Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmadaki hareketleri nedeniyle 16 maç men cezası alan Arda Turan'a verilen men cezası tüm dünyada yankı uyandırdı!

İşte Almanya'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülke basınında men cezasıyla ilgili çıkan haberler...