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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Rıdvan Dilmen Arda Turan'a verilen cezayı yorumladı

    Dilmenden flaş Arda yorumu: İntikam...
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehirli 'a verilen 16 maçlık men cezasını yorumladı.

    Rıdvan Dilmen, 'nın Medipol Başakşehirli 'a verilen 16 maçlık men cezasını canlı yayında değerlendirdi.

    Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'a verilen ceza hakkındaki yorumları şöyle:

    Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de alet olmuştur. Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. 7-8 maç ceza olsa böyle konuşmazdım. Arda hatalıdır, evet. Ama bu cezada kişisel şeyler var.

    PFDK'dan Arda Turan'a tarihi ceza!

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