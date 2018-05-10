10 Mayıs 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Medipol Başakşehirli Arda Turan'a verilen 16 maçlık men cezasını canlı yayında değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen Arda Turan'a verilen cezayı yorumladı
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehirli Arda Turan'a verilen 16 maçlık men cezasını yorumladı.
Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Medipol Başakşehirli Arda Turan'a verilen 16 maçlık men cezasını canlı yayında değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'a verilen ceza hakkındaki yorumları şöyle:
Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de alet olmuştur. Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. 7-8 maç ceza olsa böyle konuşmazdım. Arda hatalıdır, evet. Ama bu cezada kişisel şeyler var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ