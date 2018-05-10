Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehirli Arda Turan'a verilen 16 maçlık men cezasını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Medipol Başakşehirli Arda Turan'a verilen 16 maçlık men cezasını canlı yayında değerlendirdi.



Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'a verilen ceza hakkındaki yorumları şöyle:



Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de alet olmuştur. Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. 7-8 maç ceza olsa böyle konuşmazdım. Arda hatalıdır, evet. Ama bu cezada kişisel şeyler var.