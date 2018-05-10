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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan'dan hakeme şok laf! "Hepinizi öldürmek lazım"

    Arda Turandan hakeme şok laf! Hepinizi öldürmek lazım
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında Sivasspor maçında neden olduğu olaylardan dolayı PFDK tarafından 16 maçla cezalandırılan Arda Turan, FIFA talimatları nedeniyle futbol hayatını hangi ülkede sürdürürse sürdürsün bu cezasını çekecek. Başakşhehir'in bu cezaya ilişkin tahkime başvurması bekleniyor.

    Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında Sivasspor maçında neden olduğu olaylardan dolayı PFDK tarafından 16 maçla cezalandırılan Arda Turan, FIFA talimatları nedeniyle futbol hayatını hangi ülkede sürdürürse sürdürsün bu cezasını çekecek. Başakşhehir'in bu cezaya ilişkin tahkime başvurması bekleniyor.

    Sporx'in haberine göre Arda Turan'ın cezasının katlanmasının sebebi ise hakeme yönelik "şerefsizler" demesi ve bunla yetinmeyerek tekrar hakemin yanına gidip "Hepinizi öldürmek lazım" cümlelerini kullanması olduğu belirtildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporda bu ibarelere yer vermesi Arda Turan'ın cezasının artıran etkenler oldu.

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