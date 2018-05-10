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    11 Mayıs 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Antalyaspor Başakşehir)

    Başakşehir Antayaspora konuk oluyor
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    'in 33. haftasında  evinde Medipol 'i ağırlayacak. Peki Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta İşte detaylar...

    - maçı saat kaçta

    , 'in 33. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

    Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Antalya>Antalyaspor'a konuk olacak.

    Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

    Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

    ÖNEMLİ EKSİKLER

    Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

    Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

    İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.

    ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

    Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

    Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.

    Spor Toto 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor. Puan durumunda hangi takım, kaçıncı sırada? İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, kalan maçlar, Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...

    GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)

    13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
    20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

    FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)

    13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
    20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

    BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)

    13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
    20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

    BEŞİKTAŞ'IN SON 2 MAÇI (65)

    07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
    13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

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