Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Antalyaspor Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Peki Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Antalya>Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.
Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.
İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.
Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.
Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor. Puan durumunda hangi takım, kaçıncı sırada? İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, kalan maçlar, Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...
GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ'IN SON 2 MAÇI (65)
07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.