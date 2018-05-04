Lider Galatasaray’ın ensesindeki Başakşehir, Sivasspor’u konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ni hedefleyen rakibini yenip iddiasını son 2 haftaya taşımak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında şampiyonluk adayı Başakşehir, Avrupa'yı hedefleyen Sivas'ı ağırlayacak. Lider G.Saray'ın 1 puan gerisindeki turuncu-lacivertliler, kazanıp kalan iki haftada şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Başakşehir'de sarı kart cezalıları Adebayor ve Mahmut forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan golcü Napoleoni'nin durumu ise maç saati netleşecek. Yiğido'da ise sakat olan Rus stoper Dyakov dışında eksik yok.