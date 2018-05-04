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    04 Mayıs 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması

    Avcıdan ayrılık açıklaması
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçta, son dakikada dramatik şekilde yedikleri golle puan yitirdiklerini söyledi.

    Avcı, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, rakipleri karşısında ilk yarıda hücum, ikinci yarıda da savunma dersi verdiklerini vurgulayarak, "Dramatik şekilde yediğimiz gol bu hafta itibarıyla bizim için hayal kırıklığı oldu. Beklemediğimiz puan kaybı oldu. Son 2 hafta, buradan da güçlü çıkmamız lazım. Son 2 maçımızı kazanarak en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Teknik direktör Avcı, ilk yarıda hücumda tüm doğruları gerçekleştirdiklerini belirterek, "10 kişi kaldıktan sonra da iki net pozisyonumuz var. Rakibin düzgün ayakları var. Dikine oynayan bir takım. Savunmayı doğru yaptık. 92. dakikada yediğimiz golün açıklaması yok. Dramatik şekilde oldu." diye konuştu.

    Takımın Brezilyalı oyuncusu Mossoro'nun gördüğü kırmızı karta değinen Avcı, şunları söyledi:

    "Mossoro, oyun içinde dalgalanma yaşıyordu. Kendisine pozisyon öncesinde faul vardı. İlki sarı değildi, ikincisi sarı karttı. Beraberliğin bunlarla alakası yok. Genele baktığımızda hakemin bazı yanlış kararları olabilir."

    sezon sonunda başka bir takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Türkiye'de çok doğru gözükmeyen, alışık olmayan bir örnek devam ediyor. Şu anda başka duygular yaşıyorum. O tarafıyla ilgilenmiyorum." yanıtını verdi.

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