;
    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan antrenmana çıkmadı

    Arda Turandan kötü haber!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    'in Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisine devam edilen , bugünkü antrenmanda yer almadı.

    kulübü resmi internet sitesinden oyuncularının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz 'ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır. 1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır" denildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Medipol Başakşehirin yıldızı Arda Turana büyük şok Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'a büyük şok
    İşte Süper Ligde güncel puan durumu ve kalan maçlar İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve kalan maçlar
    Avcıdan derbi açıklaması Avcı'dan derbi açıklaması
    BİZE ULAŞIN