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    29 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'den derbi paylaşımı

    Başakşehirden derbi paylaşımı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    'in 31. haftasında ile , Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışının içinde yer alan , dev derbiyle ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

    İşte o paylaşım:

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