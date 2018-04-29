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Medipol Başakşehir'den derbi paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışının içinde yer alan Medipol Başakşehir, dev derbiyle ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
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