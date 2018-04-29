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Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 31. haftasındak kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ile şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrıldı. Turuncu lacivertli ekip Galatasaray mağlubiyeti sonrası 2'de 2 yaptı ve şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla maç fazlasıyla puanını 65 çıkaran Başakşehir liderliğe yükseldi. Düşme hattında yer alan Osmanlıspor ise 32 puanla 16. sırada kalıyor.
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