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    29 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti

    Başakşehir yeniden lider!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig 31. haftasındak kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ile şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrıldı. Turuncu lacivertli ekip Galatasaray mağlubiyeti sonrası 2'de 2 yaptı ve şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Bu sonuçla maç fazlasıyla puanını 65 çıkaran Başakşehir liderliğe yükseldi. Düşme hattında yer alan Osmanlıspor ise 32 puanla 16. sırada kalıyor.

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