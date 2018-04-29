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    29 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Adebayor Sivasspor maçında cezalı

    Başakşehire kötü haber
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Osmanlıspor maçında sarı kart gören Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir Sivasspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir Osmanlıspor'a konuk oldu.

    Karşılaşmanın 12. dakikasında sarı kart gören Emmanuel Adebayor cezalı duruma düştü.

    Maçın 34. dakikasında sarı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir de cezalı duruma düştü ve Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.

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