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Adebayor Sivasspor maçında cezalı
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Osmanlıspor maçında sarı kart gören Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir Sivasspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir Osmanlıspor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında sarı kart gören Emmanuel Adebayor cezalı duruma düştü.
Maçın 34. dakikasında sarı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir de cezalı duruma düştü ve Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.
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