Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, Galatasaray-Beşiktaş maçı ile ilgili, “Hak eden kazansın” dedi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir , Başkent temsilcisi Osmanlıspor'a konuk oldu. Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Rakiple ilgili kısa bir değerlendirme yapayım. Koşu yapan ve savunma arkasına top atabilen bir takım tabii eğer buna müsaade ederseniz. Savunmadan hücuma geçişleri son derece etkili bir takım. Ayrıca duran toplarda iyiler. İlk yarıdaki oyun bizim adımıza tamamen yavaş ve ağırdı. İkinci yarı itibariyle oyunu biraz hızlandırmak ve oyun planına sadık kalarak devam etmek istedik. Golünde doğru zamanda gelmesi oyunun tamamen bizim lehimize dönmesine sağladı. Kırılma noktası vardı Volkan'ın kurtardığı top. Son bölümde de 3'ü bulup rahatladık. Kazanmamız gereken bir haftaydı. Haftaya başlarken bazen birinci olarak başlıyorsun, daha sonra dördüncü oluyorsun. Tekrar kazanınca birincisi oluyorsun. Bizim adımıza harika bir yarış. Böyle bir haftada kazanmak önemliydi. Rakibe başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Galatasaray-Beşiktaş maçına da değinen Avcı, "Rakiplerden bir tanesi kaybedecek. Topun oyunda kaldığı bir müsabaka olsun ve bütün samimiyetimle söylüyorum, hak eden kazansın. Maçı sadece seyredeceğim. Maç içinde anlık tepkilerimiz oluyor. Maçı izledikten sonra daha sağlıklı düşünüyoruz. Arda Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli değerlerden, en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Arda ayağındaki sakatlıkla uğraşıyor. Bir sakatlık yasamıştı ve tekrar yaşadı. Ardanın oyun zekası bize her zaman lazım. Ben fikstür avantajına inanmadım. Bugün ligimiz çok kaliteli ve rekabet içerisinde geçiyor. Her maç zor her takımın bir hedefi var" şeklinde konuştu.