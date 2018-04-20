Elia gollerine devam etti

Başakşehir’in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, Kayserispor müsabakasında attığı golle ligdeki gol sayısını 5’e yükseldi. Elia ayrıca ligdeki oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u Visca, Arda Turan ve Eljero Elia'nın golleri ile 3-1 yendi. Müsabakanın 90. dakikasında Adebayor'un pasında fileleri havalandıran Elia, maçın skorunu tayin etti. Hollandalı futbolcu, attığı bu golle ligdeki 5. golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca ligdeki oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Elia, 90 dakikada sahada kaldı.