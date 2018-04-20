;
    20 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Elia gollerine devam etti

    Elia gollerine devam etti
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Başakşehir’in Hollandalı futbolcusu , Kayserispor müsabakasında attığı golle ligdeki gol sayısını 5’e yükseldi. Elia ayrıca ligdeki oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında , sahasında karşılaştığı Kayserispor'u Visca, Arda Turan ve 'nın golleri ile 3-1 yendi. Müsabakanın 90. dakikasında Adebayor'un pasında fileleri havalandıran Elia, maçın skorunu tayin etti. Hollandalı futbolcu, attığı bu golle ligdeki 5. golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca ligdeki oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

    Müsabakaya ilk 11'de başlayan Elia, 90 dakikada sahada kaldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Arda Turan ilk asistini yaptı Arda Turan ilk asistini yaptı
    Avcı: Liderliği geri almak istiyoruz Avcı: Liderliği geri almak istiyoruz
    Turan: İsmimizi söylemediler Bayrampaşalı dediler Turan: İsmimizi söylemediler 'Bayrampaşalı' dediler
    BİZE ULAŞIN