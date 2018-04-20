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    20 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan ilk asistini yaptı

    Arda Turan ilk asistini yaptı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    ’in deneyimli futbolcusu , Kayserispor mücadelesindeki ilk golün pasını vererek, ilk asistini yapmış oldu.

    'in 30. haftasında , sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede turuncu-lacivertli futbolcu , Medipol Başakşehir formasıyla ilk asistine imza attı. Sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan kadroya katılan Arda Turan, karşılaşmanın 28. dakikasında Boşnak futbolcu Visca'nın attığı ilk golde pası vererek, Başakşehir formasıyla ilk kez golü hazırlamış oldu. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe karşı görev aldığı mücadelenin 66. dakikasında da bir gol kaydederek etkili performansıyla dikkat çekti.

    Turuncu-lacivertli forma ile 9 resmi müsabakada forma giyerek, 2 gol kaydeden Arda, bu maçta da 82 dakika sahada kalarak bir asist ile takımına katkı sağladı.

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