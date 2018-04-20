İşte Avcı'nın açıklamaları:

"Birinci kriter tamamen topa sahip olmak. Zor bir rakip, iyi bir rakip, sert bir rakip. Topa sahip olacağız, erken final pası yapmadan, hedefsiz orta yapmadan, geçen hafta kaybettiğimiz liderliği bu akşam alıp, diğer maçları beklemek istiyoruz."