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Abdullah Avcı'dan Kayserispor maçı öncesi açıklamalar
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu
İşte Avcı'nın açıklamaları:
"Birinci kriter tamamen topa sahip olmak. Zor bir rakip, iyi bir rakip, sert bir rakip. Topa sahip olacağız, erken final pası yapmadan, hedefsiz orta yapmadan, geçen hafta kaybettiğimiz liderliği bu akşam alıp, diğer maçları beklemek istiyoruz."
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