;
    20 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Abdullah Avcı'dan Kayserispor maçı öncesi açıklamalar

    Avcı: Liderliği geri almak istiyoruz
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Teknik Direktörü , i'nin 30. haftasındaki karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

    İşte Avcı'nın açıklamaları:

    "Birinci kriter tamamen topa sahip olmak. Zor bir rakip, iyi bir rakip, sert bir rakip. Topa sahip olacağız, erken final pası yapmadan, hedefsiz orta yapmadan, geçen hafta kaybettiğimiz liderliği bu akşam alıp, diğer maçları beklemek istiyoruz."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Başakşehirde ilk 11ler belli oldu Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu
    Turan: İsmimizi söylemediler Bayrampaşalı dediler Turan: İsmimizi söylemediler 'Bayrampaşalı' dediler
    Derbide ilginç skor benzerliği Derbide ilginç skor benzerliği
    BİZE ULAŞIN