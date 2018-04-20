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    20 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Abdullah Avcı: Biz yüreği geniş bir aileyiz

    Avcı: Biz yüreği geniş bir aileyiz
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Teknik Direktörü i 3-1 kazandıkları Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

    İşte 'nın açıklamaları:

    "Ligin ciddi takımlarından biri. Rahat bırakırsan pas yapabilen bir takım. Geniş alanda karşılıyorlardı, mesafeler uzaktı. Karşıdan şut attırmıyorlardı ama bugün öyle gol attık. Bugün itibariyle tekrar lideriz, hafta sonunu bekleyeceğiz. 1 ay kaldı, 4 maç. Adım adım kovalamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 maç kaybettik. Biz büyük bir aileyiz. Yapısı küçük olsa da yüreği geniş bir aile. 6 kayıptan sonra hep galibiyetle döndük.

    Sumudica maçtan sonra tebrik etti. Oyun içinde bunlar olabiliyor. Sahaya bir top attı herhalde. Kayseri'de yediğimiz gol de benzerdi, 2 top vardı içeride. 4. hakemin de işi zor. Zaman zaman olmaması gereken karşılıklı sataşmalar oluyor."

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