Abdullah Avcı: Biz yüreği geniş bir aileyiz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcıi 3-1 kazandıkları Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Ligin ciddi takımlarından biri. Rahat bırakırsan pas yapabilen bir takım. Geniş alanda karşılıyorlardı, mesafeler uzaktı. Karşıdan şut attırmıyorlardı ama bugün öyle gol attık. Bugün itibariyle tekrar lideriz, hafta sonunu bekleyeceğiz. 1 ay kaldı, 4 maç. Adım adım kovalamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 maç kaybettik. Biz büyük bir aileyiz. Yapısı küçük olsa da yüreği geniş bir aile. 6 kayıptan sonra hep galibiyetle döndük.

Sumudica maçtan sonra tebrik etti. Oyun içinde bunlar olabiliyor. Sahaya bir top attı herhalde. Kayseri'de yediğimiz gol de benzerdi, 2 top vardı içeride. 4. hakemin de işi zor. Zaman zaman olmaması gereken karşılıklı sataşmalar oluyor."