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    19 Nisan 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan: İsmimizi söylemediler 'Bayrampaşalı' dediler

    Turan: İsmimizi söylemediler Bayrampaşalı dediler
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Bayrampaşa Taraftarlar Derneği’nin kuruluşunun 8. yılı nedeniyle, Hasbahçe Davetevi’inde birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe Medipol Başakşehir'in yıldızı da katıldı.

    Bayrampaşa Taraftarlar Derneği'nin kuruluşunun 8. yılı nedeniyle düzenlenen yemeğe onur konuğu olarak davet edilen samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Bayrampaşasporlu futbolculara seslenerek semtin formasını terlettikleri için yeşil-kırmızılı oyunculara teşekkür etti.

    Konuşmasında kendisine de değinen Arda Turan şu ifadelere yer verdi:

    "Biz 'Bayrampaşalılık' unvanını ismimizin başına şerefle koyduk. İspanya'da hakkımızda kitap yazıldı. 'Bayrampaşalı dahi diye'. İsmimizi söylemediler ama 'Bayrampaşalı' dediler. Bu benim için bir onur. Beni bu geceye davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke fırsatımız olsa da derneğe de gelebilsek. Biz sıkıldığımız zaman sabah 5'te semtimizin sokaklarında tur atarız. Biz semtimizi öyle severiz. Bu yüzden sizin sevginizi de aşkınızı da çok iyi anlıyorum. Ama hayatta başarıdan ve şampiyonluklardan daha önemli şeyler de var. Bu güzel dostluklar, böyle beraber hareket etmeniz çok önemli şeyler. En güzel şampiyonluk da geçti, en kötü mağlubiyet de geçti. O yüzden sevgimiz, dostluğumuz, semtimiz baki kalsın. Ben televizyonda bazen alttan alır konuşurum bazen de atar tutar kanımız gider biliyorsunuz. Bunlar hep Bayrampaşalılıktan gelir. Eğer ki biri bir şey derse dersiniz ki Bayrampaşalı" diyerek sözlerini tamamladı.

    Bayrampaşa'dan yetişen ünlü futbolcu konuşmasının ardından Bayrampaşa Taraftarlar Derneği'ne destek amaçlı üzerinde Bayrampaşasporlu futbolcuların imzalarının bulunduğu yeşil-kırmızılı formayı satın aldı.

    Gecenin ilerleyen saatlerinde Bayrampaşalı ses sanatçısı Sevdet Paftalı'nın seslendirdiği Rumeli şarkılarıyla performans sergileyen Balkan Halk Dansları ve Folklor ekibine Bayrampaşasporlu taraftarlar da halaylar çekerek eşlik etti.

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