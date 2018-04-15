Galatasaray taraftarından Arda Turana tepki

Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterdi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra Türk Telekom çimlerine çıkmış oldu. Ancak mücadele öncesi sahaya çıkan Arda Turan, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edildi.