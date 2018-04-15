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    15 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tepki

    Galatasaray taraftarından Arda Turana tepki
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları 'a tepki gösterdi.

    Medipol Başakşehirli futbolcu , Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra Türk Telekom çimlerine çıkmış oldu. Ancak mücadele öncesi sahaya çıkan Arda Turan, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edildi.

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