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    15 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Galatasaray mücadelesi öncesinde Başakşehir cephesi!

    Galatasaray mücadelesi öncesinde Başakşehir cephesi!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    ’de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, karşılaşmasında görev yapamayacak.

    Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

    3 FUTBOLCU SINIRDA

    'de, karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bugün mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

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