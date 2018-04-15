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Galatasaray mücadelesi öncesinde Başakşehir cephesi!
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Medipol Başakşehir’de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bugün mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.
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