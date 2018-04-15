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    15 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi

    Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    'in 29. haftasında ile deplasmanda karşılaşan 'de taraftarlar 27 otobüsle stadyuma geldi. Turuncu-lacivertliler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

    Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden , ile deplasmanda karşılaşırken, turuncu-lacivertli ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda deplasman takımı tribününe ait olan bölümün tamamını dolduran 2000 kadar Başakşehir taraftarı, takımlarına destek verdi. Bu sezon iç saha karşılaşmalarında 4 bin 500 ortalamayla oynayan Medipol Başakşehir'i, Galatasaray deplasmanında 2 bin taraftarı destekledi.

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