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    15 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması!

    Arda Turandan Fatih Terim açıklaması!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    'a 2-0 kaybeden 'de, yıldız oyuncu mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

    li futbolcu , lı taraftarların kendisine tepkisiyle ilgili, "Canları sağ olsun. Sonuçta Allah biliyor. Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor. Bir gün gerçekler ortaya çıkar" yorumunu yaptı.

    2-0 kaybettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Arda, "İyi bir mücadele oldu. Galatasaray bizden üstün oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Biz de iyi mücadele ettik. Daha iyi olabilirdik" dedi.

    Galatasaray'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Arda Turan, "Önümüzdeki 5 maçı da kazanmak istiyoruz. Biz futbolun doğrularını oynamaya çalışıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Biz kendi maçlarımızı kazanıp, haddimizi bilerek, çünkü 100 yıllık rakiplerimiz var. Umudumuzu son saniyeye kadar sürdüreceğiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    Arda Turan'dan flaş Fatih Terim açıklaması

    Galatasaray tribünlerinden gelen tepkiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Arda Turan, "Canları sağ olsun. Sonuçta Allah biliyor. Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor. Bir gün gerçekler ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

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