;
    15 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda

    Arda Turan 2523 gün sonra
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    ’in başarılı futbolcusu , 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nda eski takımı ’a karşı 11 çıktı ve sahada 65 dakika kaldı.

    'in 29. haftasında 'in yıldız futbolcusu , eski takımı 'a karşı deplasmanda mücadele etti. Arda, 2523 gün sonra geldiği Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya ilk 11'de çıktı. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 31 yaşındaki futbolcuyu 65. Dakikada oyundan çıkardı ve yerine Mossoro'yu aldı.

    Arda Turan, 45. dakikada sarı kart gördü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Kritik mücadele Galatasarayın Kritik mücadele Galatasaray'ın
    Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi
    İşte Galatasaray-Başakşehir maçından kareler İşte Galatasaray-Başakşehir maçından kareler
    BİZE ULAŞIN