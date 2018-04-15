Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan, 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nda eski takımı Galatasaray’a karşı 11 çıktı ve sahada 65 dakika kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı deplasmanda mücadele etti. Arda, 2523 gün sonra geldiği Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya ilk 11'de çıktı. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 31 yaşındaki futbolcuyu 65. Dakikada oyundan çıkardı ve yerine Mossoro'yu aldı.

Arda Turan, 45. dakikada sarı kart gördü.