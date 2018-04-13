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    13 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları

    Başakşehirde Galatasaray hazırlıkları
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni katılmadı.

    İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 4'lü gruplara ayrılarak ayak tenisi oynadı.

    Mossoro'nun durumu

    Turuncu-lacivertli takımda tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu maç gününde netlik kazanacak.

    Takımla idmana çıkmayan Mossoro, salonda çalıştı. Medipol Başakşehir'de Gael Clichy ve Junior Caiçara da takımdan ayrı olarak salonda çalışmalarını sürdürdü.

    Medipol Başakşehirli futbolcular, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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