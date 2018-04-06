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    06 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Visca asistlerine devam ediyor

    Visca asistlerine devam ediyor
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    ’in Boşnak yıldızı , mücadelesindeki golü hazırlayarak, ligdeki 14. asistini yapmış oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında , sahasında karşılaştığı 'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü Eljero Elia kaydederken, golü hazırlayan isim ise yıldız futbolcu Visca oldu. Bu sezon yaptığı asistlerle takımı sırtlayan deneyimli oyuncu, Başakşehir formasıyla bu sezon 14. asistine imza atmış oldu. Süper Lig'de son 3 haftada gole doğrudan katkı veren Visca, turuncu-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 16. asistini yaptı.

    , Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalarak, 1 asist ile takımına katkı sağladı.

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