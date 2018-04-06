06 Nisan 2018, Cuma
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Elia: Önemli olan sezon sonu
Giriş Tarihi: 06.04.2018
Medipol Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 1-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
İşte Elia'nın açıklamaları:
Bugün normal performansımı gösterdim. Takım olarak normal oynadık. İlk yarıda daha çok gol pozisyonuna girdik. Önemli olan sezon sonunda kaç puan aldığınız. Bugünkü oyunumuz çok iyi olmamasına rağmen galip gelmek güzeldi. Edin Visca, gol ve asistte çok üretken bir oyuncu. Top ona geldiğinde kaleye kendimi atmaya çalışıyorum. Bugün de güzel bir asist yaptı ve gol attım.
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