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    06 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Elia: Önemli olan sezon sonu

    Elia: Önemli olan sezon sonu
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 06.04.2018

    'in Hollandalı yıldızı , 'in 28. haftasında 1-0 kazandıkları karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    İşte Elia'nın açıklamaları:

    Bugün normal performansımı gösterdim. Takım olarak normal oynadık. İlk yarıda daha çok gol pozisyonuna girdik. Önemli olan sezon sonunda kaç puan aldığınız. Bugünkü oyunumuz çok iyi olmamasına rağmen galip gelmek güzeldi. Edin Visca, gol ve asistte çok üretken bir oyuncu. Top ona geldiğinde kaleye kendimi atmaya çalışıyorum. Bugün de güzel bir asist yaptı ve gol attım.

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