Elia: Önemli olan sezon sonu

İşte Elia'nın açıklamaları:

Bugün normal performansımı gösterdim. Takım olarak normal oynadık. İlk yarıda daha çok gol pozisyonuna girdik. Önemli olan sezon sonunda kaç puan aldığınız. Bugünkü oyunumuz çok iyi olmamasına rağmen galip gelmek güzeldi. Edin Visca, gol ve asistte çok üretken bir oyuncu. Top ona geldiğinde kaleye kendimi atmaya çalışıyorum. Bugün de güzel bir asist yaptı ve gol attım.