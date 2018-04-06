Belözoğlu: G.Sarayı yenmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu

Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden biri. Ne olursa olsun, orada kazanıp devam etmek istiyoruz. Kolay maç yok, buna Galatasaray maçı da dahil. Önümüzde maça hazırlanmak için yeterli süremiz var."

"Gençken önümüzde Hagi ve Alex oynuyordu, onların açıklarını kapatıyorduk. Şimdi Arda oynuyor, onun açıklarını kapatıyoruz. İşin şakası bir yana, Arda için iş ahlakıyla bir şeyleri başarmak çok önemli. İntikam almak için başarılı olmak önemlidir."