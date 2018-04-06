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    06 Nisan 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Belözoğlu: G.Saray'ı yenmek istiyoruz

    Belözoğlu: G.Sarayı yenmek istiyoruz
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 'u 1-0 mağlup eden 'de tecrübeli oyuncu , mücadele sonrası açıklamalarda bulundu

    Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    ", şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden biri. Ne olursa olsun, orada kazanıp devam etmek istiyoruz. Kolay maç yok, buna Galatasaray maçı da dahil. Önümüzde maça hazırlanmak için yeterli süremiz var."

    "Gençken önümüzde Hagi ve Alex oynuyordu, onların açıklarını kapatıyorduk. Şimdi Arda oynuyor, onun açıklarını kapatıyoruz. İşin şakası bir yana, Arda için iş ahlakıyla bir şeyleri başarmak çok önemli. İntikam almak için başarılı olmak önemlidir."

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