Başakşehirde Yeni Malatyaspor hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni ile sakatlığı süren Marcio Mossoro'nun katılmadığı belirtildi.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Medipol Başakşehirli futbolcular, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.