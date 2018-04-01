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    01 Nisan 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Taraftar bu pozisyona tepki yağdırdı!

    Taraftar bu pozisyona tepki yağdırdı!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu arasında yaşanan tartışmanın ardından sarı kart çıkmamasına sosyal medyada tepki yağdı.

    Teleset Mobilya Akhisarspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

    Emre Belözoğlu bir pozisyon sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun üzerine bağırarak yürüdü.

    Tecrübeli futbolcunun bu davranışına hakem Yaşar Kemal Uğurlu da aynı şekilde bağırarak karşılık verdi, ikili kısa süre ateşli bir şekilde tartıştı.

    Yaşar Kemal Uğurlu'nun Emre Belözoğlu'nun bu davranışın ardından sarı kart göstermemesine ise sosyal medyada tepki yağdı.

    İşte o tepkilerden bazıları:



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