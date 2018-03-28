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    28 Mart 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'in kare ası

    Medipol Başakşehirin kare ası
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken, en az hata yapan ve en iyi performansını ortaya koyan takım şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

    Şampiyonluk yarışındaki takımların lider futbolcuları ise bu yarışta en önemli faktör olacak. 'in bu yarışta en ciddi rakip olmasını sağlayan 4 ismin form durumu, takımın ligi nerede bitireceğini belirleyecek.

    ​EMMANUEL ADEBAYOR, EDİN VİSCA, EMRE BELÖZOĞLU VE ALEXANDRU EPUREANU
    Bu 4 isim hem oyunun içinde hem de skor katkısıyla Abdullah Avcı'nın takımını yarış içinde tutan en önemli oyuncular. Takımın da saha dizilişinde omurgasını oluşturan bu isimler toplam 46 gole katkı sağladı. Ayrıca Başakşehir'in bu sezon rakip ağlara bıraktığı gol sayısının da 46 olması futbolcuların gösterdiği performansı ortaya koyuyor. Togo'lu golcü hem tecrübesi hem de sahada takımına kattığı enerjinin yanı sıra attığı 12 gol ve 1 asistle takımın gol yükünü de çekiyor. Ligde en çok asist yapan isim Bosnalı futbolcu Edin Visca'nın ise 13 asisti ve 4 golü bulunuyor. İlerlemiş yaşına rağmen takımın beyni olan Emre Belözoğlu ise 3 gol 8 asistle takımın değişilmezlerinden. Moldovalı defans oyuncusu Epureanu, takımın en önemli defansif gücü olmasına rağmen hücumda da etkili olduğunu attığı 5 golle gösterdi. Başakşehir'de asistleri ve golleriyle önemli bir katkı sağlayan bu 4 futbolcunun son 8 haftadaki performansı ligin kaderini belirleyecek.

    Ayrıca, Medipol Başakşehir'de Mevlüt Erdinç 4, Kerim Frei, Mossoro ve Attamah'ın 3'er, Elia ve Napoleoni'nin 2'şer, Arda, İrfan, Gökhan, Mahmut ve Bajic'in ise 1'er golü bulunuyor.

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