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    27 Mart 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Emre Belözoğlu, La Gazzetta'ya konuştu

    Emre Belözoğlu, La Gazzettaya konuştu
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    n basınına konuşan , 'da forma giyen genç yıldız hakkında yorum yaptı.

    n basınına konuşan Medipol 'in tecrübeli kaptanı , 'da forma giyen genç yıldız hakkında, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir futbolcu. Yakın zamanda daha da büyük kulüplere transfer olacağını umuyorum" dedi.

    İtalyan gazetesi Dello Sport, bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi. Bir dönem İtalyan kulüp Inter'de de forma giyen Belözoğlu, Roma'da yıldızı parlayan Cengiz Ünder ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

    Cengiz Ünder'in yakın zamanda Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplere transfer olabileceğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Gün geçtikçe de kendisini geliştiriyor. Roma'da daha da iyi olması için takım arkadaşlarının da ona katkı sağlaması lazım.
    Kendisini daha da geliştirdiği taktirde yakın zamanda Real Madrid, Barcelona, Manchester City ya da Bayern Münih gibi dünya kulüplerine transfer olabilir. Ancak bunun için daha çok çalışması lazım" şeklinde konuştu.

    Teknik direktör olmak isteyip istemediğine dair soruya ise, "Teknik direktörlük düşüncem yok. Sportif Direktör olmak istiyorum. Gabriele Oriali'yi kendime örnek alıyorum. Belki bir gün Milano'da bunu yaparım. Neden olmasın?" dedi.

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