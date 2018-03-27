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    27 Mart 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir'de Akhisarspor hazırlıkları

    Başakşehirde Akhisarspor hazırlıkları
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Riad Bajic, Manuel Da Costa ve Alexandru Epureanu ile tedavisi süren Marcio Mossoro'nun yer almadığı belirtildi.

    Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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