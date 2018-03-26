Volkan Babacandan duygu yüklü paylaşım

Başakşehirli Volkan Babacan'dan nişanlısı için anlamlı paylaşım geldi.

Başakşehirli kaleci Volkan Babacan, A Haber'de görev yapan nişanlısı Hilal Özdemir'e duygusal bir paylaşım yaptı.



Özdemir'i izlerken fotoğrafını paylaşan Volkan Babacan dikkat çekti. "Seninle gurur duyuyorum" diyen Babacan sevgisini bir kez daha gösterdi..



İşte o an;