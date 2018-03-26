Volkan Babacandan duygu yüklü paylaşım

26 Mart 2018, Pazartesi
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Başakşehirli kaleci Volkan Babacan, A Haber'de görev yapan nişanlısı Hilal Özdemir'e duygusal bir paylaşım yaptı.
Volkan Babacan'dan duygu yüklü paylaşım
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Başakşehirli Volkan Babacan'dan nişanlısı için anlamlı paylaşım geldi.
Başakşehirli kaleci Volkan Babacan, A Haber'de görev yapan nişanlısı Hilal Özdemir'e duygusal bir paylaşım yaptı.
Özdemir'i izlerken fotoğrafını paylaşan Volkan Babacan dikkat çekti. "Seninle gurur duyuyorum" diyen Babacan sevgisini bir kez daha gösterdi..
İşte o an;
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