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    26 Mart 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Volkan Babacan'dan duygu yüklü paylaşım

    Volkan Babacandan duygu yüklü paylaşım
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Başakşehirli 'dan nişanlısı için anlamlı paylaşım geldi.

    Başakşehirli kaleci , A Haber'de görev yapan nişanlısı Hilal Özdemir'e duygusal bir paylaşım yaptı.

    Özdemir'i izlerken fotoğrafını paylaşan Volkan Babacan dikkat çekti. "Seninle gurur duyuyorum" diyen Babacan sevgisini bir kez daha gösterdi..

    İşte o an;

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